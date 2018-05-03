Мемориальный парк около Мамаева Кургана в Волгограде откроют ко Дню России

Торжественное открытие мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде состоится 12 июня, в День России

Как сообщили РИА34 в администрации Волгоградской области, в течение месяца здесь завершатся так называемые пусконаладочные работы.

Рабочие проведут настройку видеокамер, светодиодного экрана на 210 тысяч световых точек, светомузыкального фонтана высотой 18 метров, пробный запуск которого запланирован на 9 мая.

— Новый объект станет самым крупным современным сквером в городе. Высажено почти две тысячи деревьев и кустарников, обустроены цветники, пешеходные аллеи, вело— и роликовые дорожки, современная садовая мебель, светодиодные и встраиваемые светильники — новая зона отдыха для гостей и горожан откроется 12 июня, — пояснили в региональной администрации. — Площадь осваиваемого земельного участка составляет почти восемь гектаров.