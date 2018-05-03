На Ямале пермяк открыл дачный сезон нелегальным урожаем

В Ноябрьске на территории дачного посёлка с романтичным названием «Мечта» произошло громкое задержание. Для ареста начинающего наркобарона, который выращивал кусты конопли, сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков потребовалась силовая поддержка спецподразделения «Гром».

Это малая часть урожая заботливого садовода. Помещение разделено на 2 части: в одной ультрафиолетовые лампы и лед-лента, в другой дневной свет. Всё по заветам учёных-ботаников

Совместными силами правоохранителей и спецподразделения с поличным взят 33-летний житель Пермского края , который по оперативной информации выращивал кусты конопли каннабис для последующей продажи. Товар тут же нашёлся на месте. В помещение оборудованном под оранжерею полицейские обнаружили 21 куст конопли, 8 упаковок семян, предметы для выращивания растений и приборы для расфасовки получившихся наркотических средств.

Все улики были изъяты и отправлены на экспертизу. Лаборанты подтвердили подозрения оперативников. Изъятые кусты конопли содержат наркотические вещества общей массой более килограмма. По закону это крупный размер. Поэтому несостоявшийся агроном и по совместительству наркодилер задержан и взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в незаконном культивировании растений содержащие наркотические вещества.

Ради быстрого результата пермяк использовал раствор с удобрениями, стимулирующими быстрый рост растений

«По факту незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества и их хранения следственным отделом ОМВД города Ноябрьска возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 228 УК РФ и ч. 1 ст. 231 УК РФ. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемом 10 лет лишения свободы. За растения суд может приговорить к штрафу, за распространение наркотических веществ минимальное наказание год в исправительном учреждении», — уточнили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ОМВД России по ЯНАО

По постановлению правительства, на территории России запрещены для выращивания следующие растения: голубой лотос, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кактус, содержащий мескалин, растение вида Catha edulis, кокаиновый куст, конопля рода Cannabis; мак снотворный, мака рода Papaver, роза гавайская, шалфей предсказателей и эфедра.

В России запрещена для выращивания конопля рода Каннабис индийского и афганского происхождения из-за содержания в ней наркотических веществ

Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по ЯНАО