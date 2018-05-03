Москва выкидывает мусор в регионы

Год назад с помощью наших СМИ мы с удивлением следили за тем, как по всей Украине гоняли львовские мусоровозы, так и норовившие опорожниться где-нибудь под Полтавой или Днепропетровском . Местные жители встречали их чуть не с дубьем, не желая служит помойкой для продвинутого в национальном смысле Львова

С тех пор о таких экспедициях там больше не слышно, а вот аналогичная наша проблема вдруг встала в полный рост, вернее — в обоняние. Началось все, как мы помним, со странного запаха гнили, что разом почувствовали в нескольких столичных районах. Объяснили его утечками газа, образовавшегося на ряде мусорных полигонов, и розой ветров.

Характерно, что мало кто из москвичей тогда задумался о том, какое же амбре должны были почувствовать те, кто жил куда ближе к таким злачным объектам. И не удивительно, что жители Балашихи сумели пробиться аж на горячую линию президента и усилиями уже главы государства сумели закрыть свой газоточивый по причине разложения органических нечистот полигон.

Но чудес не бывает. Мусоровозы, отлученные от Балашихи, были перенаправлены на другие полигоны, увеличив нагрузку на легкие жителей Волоколамска Коломны , Красноармейска. Начались массовые митинги недовольных, впервые со времен еще советских технологических катастроф стали вывозить из зон такого заражения детей. Девочка в розовом, показавшая знак смерти (ладонью по горлу) губернатору, стала интернет-мемом.

Проблема обострилась, что называется, на негладком месте мусорных куч, но ее технологическое решение не может быть достигнуто быстро и по распоряжению руководства. Мусороперерабатывающие заводы за месяц не построишь. Для раздельного собора недостаточно сознательности населения. Необходимо отказаться от мусоропроводов (а лучше их просто заварить), поставить различные контейнеры для отдельных категорий отходов, ввести специализацию мусоровозов. Иначе все опять будет перемешано. А это время, немалый труд и немалые же дополнительные расходы. Что же делать, оставив в стороне другой классический вопрос, кто виноват?

Самый простой временный выход: поделиться столичным «качественным» мусором с соседними областями, где еще не все поля пошли под полигоны. Вот только, как говорится, не хватало им от не слишком любимых москвичей еще и таких «подарков».

Губернатор Тверской области Руденя резко поднял свой рейтинг среди своих избирателей, публично отказавшись принимать столичные мусоровозы. Конечно, мы понимаем, что на дотационную область есть достаточно эффективные рычаги давления, но позиция уже занята. А вот в Ярославские земли столичные мусоровозы уже пошли, чем спровоцировали на митинги местных активистов. Причем там уже появились свои экологические патрули, которые считают число пришедших машин.