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Жители района смогут составить стенд «Бессмертный полк»
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Жители района смогут составить стенд «Бессмертный полк» 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: На Пресне
Возле храма Вознесения Господня (Малое Вознесение) 5 мая состоится мероприятие по формированию стенда «Бессмертный полк». Всех желающих просят приносить портреты своих ветеранов Великой Отечественной войны.
— Эта акция проводится у нас с 2015 года. Жители города приносят фотографии и делятся историями своих родственников об их подвигах и работе в тылу, — уточнили в храме.
Для стенда подходят снимки, распечатанные в формате А4. Под фотографией нужно указать инициалы и место службы или труда.
В храме отметили, что 5 мая кроме оформления стенда можно помочь в украшении двора цветами.
Точное время начала мероприятия сообщат позже.
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