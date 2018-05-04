Жители района смогут составить стенд «Бессмертный полк» 

Возле храма Вознесения Господня (Малое Вознесение) 5 мая состоится мероприятие по формированию стенда «Бессмертный полк». Всех желающих просят приносить портреты своих ветеранов Великой Отечественной войны.
— Эта акция проводится у нас с 2015 года. Жители города приносят фотографии и делятся историями своих родственников об их подвигах и работе в тылу, — уточнили в храме.
Для стенда подходят снимки, распечатанные в формате А4. Под фотографией нужно указать инициалы и место службы или труда.
В храме отметили, что 5 мая кроме оформления стенда можно помочь в украшении двора цветами.
Точное время начала мероприятия сообщат позже.