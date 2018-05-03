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В семейном центре на Академика Королева научат декупажу
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В семейном центре на Академика Королева научат декупажу 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В семейно-досуговом центре «Пять окон» на улице Академика Королева в субботу, 5 мая, состоится бесплатный мастер-класс по декупажу. Об этом сообщила руководитель центра Лилия Бандурина.
— С собой на занятие нужно взять салфетки, клей ПВА, ножницы, кисти, акриловые краски, а также декор для оформления будущего творения, — рассказала Бандурина.
Мастер-класс начнется в 13.00 по адресу: улица Академика Королева, дом 8, корпус 2. Занятие рассчитано на два часа. Участие бесплатное. Запись по телефону — 8 (915) 304-52-91. (иб)
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