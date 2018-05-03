В семи организациях Башкирии из-за долгов отключено теплоснабжение

Компания «БашРТС» прекратила подачу теплоснабжения в семь организаций, в отношении 71 предприятия ввела режим ограничения. На такие меры пришлось пойти из-за возникшей просроченной задолженности, сообщила заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту — директор филиала «Теплосбыт Ирина Попова

В числе таких предприятий оказалась известная организация Институт нефтехимпереработки РБ. Его задолженность превысила пять миллионов рублей. Под ограничение теплоснабжения попал и муниципальный оператор электротранспорта „МУЭТ г. Уфы“, Управление инфраструктурой транспорта города. Их общий долг составляет 30 миллионов рублей.»Наши действия абсолютно законны, — прокомментировала Ирина Попова, — так как мы действуем в рамках постановления правительства №808».

По ее словам, среди злостных неплательщиков много бюджетных организаций. Недобросовестные руководители таких предприятий несут полную ответственность за то, что их сотрудники вынуждены теперь работать в некомфортных условиях. Миллиардные задолженности оборачиваются для людей перебоями в снабжении, а для ресурсных организаций — износом оборудования и коммуникаций.