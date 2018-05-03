Расчет С-400 из Поволжья занял первое место на всеармейском конкурсе «Ключи от неба»

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Расчет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» из Поволжья занял первое место на всеармейском конкурсе «Ключи от неба», который проходил на полигоне Ашулук в Астраханской области . Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа. "В Астраханской области на полигоне Ашулук завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России «Ключи от неба». Боевой расчет зенитных ракетных систем С-400, дислоцированный в Саратовской области , показал лучший результат по пускам боевых ракет по мишеням, имитирующим аэродинамические, баллистические ракеты", — сказали в пресс-службе. В общем зачете команда Центрального военного округа заняла второе место, золото у команды Ярославского училища. Лучшие расчеты представят Минобороны РФ на международном конкурсе «Ключи от неба» в рамках Армейских международных игр в 2018 году. В состязаниях были задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». В ходе соревнований участники отработали нормативы заряжания пусковых установок, совершение марша, ведение противовоздушного боя, выполнили практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.