«Буки» и «Торы» вернулись в Поволжье после стрельб в Астраханской области

САМАРА , 4 мая — РИА Новости . Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) после боевых стрельб на полигоне в Астраханской области вернулись в места постоянной дислокации в регионах Поволжья, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

"Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» Центрального военного округа после успешных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области возвращены в Пензенскую и Оренбургскую области. Всего к местам постоянной дислокации вернулись около 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время учений на полигоне Капустин Яр подразделения отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт. Для отражения атаки были выполнены около 40 учебных и боевых пусков из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1».

"Бук-М2" — зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.

"Тор-М1" — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.