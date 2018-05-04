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«Буки» и «Торы» вернулись в Поволжье после стрельб в Астраханской области
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«Буки» и «Торы» вернулись в Поволжье после стрельб в Астраханской области 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 4 мая — РИА Новости. Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) после боевых стрельб на полигоне в Астраханской области вернулись в места постоянной дислокации в регионах Поволжья, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
"Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» Центрального военного округа после успешных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области возвращены в Пензенскую и Оренбургскую области. Всего к местам постоянной дислокации вернулись около 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время учений на полигоне Капустин Яр подразделения отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт. Для отражения атаки были выполнены около 40 учебных и боевых пусков из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1».
"Бук-М2" — зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.
"Тор-М1" — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.
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