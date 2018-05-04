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Трех моряков с Crystal East в ОАЭ могут госпитализировать 6 мая
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Трех моряков с Crystal East в ОАЭ могут госпитализировать 6 мая 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Трех моряков с арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) российского судна Crystal East, которые нуждаются в госпитализации, могут положить в больницу в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор обанкротившейся компании-судовладельца «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой.
Crystal East находится в ОАЭ с 2015 года, с лета 2017-го его арестовали в этой стране решением суда эмирата Шарджа по исковому заявлению "Газпромбанка". В декабре 2017 года семеро членов экипажа вернулись в Приморье, на смену им прислали семь человек, чтобы следить за судном. В марте моряки написали письмо в генконсульство России в ОАЭ с просьбой помочь вернуться на родину, так как на судне осложнилась ситуация, закончилось топливо. В середине апреля состояние здоровья трех моряков ухудшилось, и врач, прибывший на судно, рекомендовал им медицинскую репатриацию на родину и дальнейшее лечение, однако, чтобы положить людей в местную больницу, необходимо разрешение суда.
"Вчера получили разрешение суда, но уже поздно, после обеда, а сегодня у них выходной. Я думаю, в воскресенье их положим в больницу", — сообщил собеседник. Разрешение суда требуется для того, чтобы доставить членов экипажа с судна на берег, так как Crystal East находится в особо охраняемой зоне порта.
ТАСС: последние новости
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