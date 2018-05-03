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В Кремле не согласны с критикой действий компаний, пострадавших от санкций
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В Кремле не согласны с критикой действий компаний, пострадавших от санкций 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
В Кремле не считают, что отечественные компании используют санкции США для решения своих внутренних проблем.
Комментируя информацию издания «Коммерсантъ», что "Ренова" направила в правительство список мер поддержки для своих активов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил: «По-прежнему, это тема правительства… Тема прорабатывается именно в правительстве. Никаких решений пока не принималось».
На вопрос, не считают ли в Кремле, что некоторые компании пользуются ситуацией, чтобы решить свои внутренние проблемы, Песков сказал: «Не считаю даже корректной такую постановку вопроса. Вы считаете, что „Ренова“ пользуется ситуацией? „Ренова“, которая подверглась таким незаконным санкциям?»
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