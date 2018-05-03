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Программа EuroMALE была представлена в Берлине на выставке-ярмарке ILA
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Программа EuroMALE была представлена в Берлине на выставке-ярмарке ILA 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Во время проходившей в Берлине выставке-ярмарке ILA была представлена полноразмерная модель нового европейского беспилотного летающего аппарата класса MALE. Он является плодом сотрудничества концернов Airbus, Dassault и Leonardo. В презентации приняли участие глава Airbus Defence and Space Дирк Хок, старший заместитель главы по международным вопросам Dassault Aviation Бенуа Дюссож и управляющий директор Leonardo Aircraft Лючио Валерио Чиоффи. Презентация модели EuroMALE стала венцом работ, начало которым было положено в 2016 году четырьмя странами: Германией, Францией, Италией и Испанией, как результат вступившего в силу договора о создании европейского БПЛА класса MALE, подписанного в мае 2015 года. «Перед нам еще много работы, но модель EuroMALE является первый доказательством, демонстрирующим, что Европа может достигнуть в области современных технологий, если объединит свои производственные способности и знания. EuroMALE станет элементом. Гарантирующим суверенитет Европы в будущем и идеально приспособлен для обеспечения срочных оперативных потребностей европейских вооруженных сил. Это инновационное партнерство разрешит также проблемы партнерских стран с ограниченным бюджетом, благодаря объединению средств на развитие», — сказал Дикр Хок. «Сегодняшняя церемония презентации отражает полное вовлечение наших предприятий в европейскую оборонную промышленность. Сотрудничество и современные технологии гарантируют стратегическую автономию Европы», — добавил Бенуа Дюссож. «Беспилотники и их применение становятся одной из ключевых технологий, необходимых для эволюции европейской оборонной промышленности. Проект EuroMALE будет поддерживать развитие современных технологий и обеспечит сохранение научного потенциала и рабочих мест в Европе, одновременно предоставив вооруженным силам новые оперативные способности», — подчеркнул Лючио Валерио Чиоффи.EuroMALE был спроектирован для применения в разведывательных целях с возможностью несения вооружений. Его силовая установка состоит из двух двигателей, вращающих толкающие винты и генераторы для питания бортового оборудования. Принятие на вооружение EuroMALE запланировано на середину следующего десятилетия.
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