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В Орловской области посчитали участников субботника
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В Орловской области посчитали участников субботника 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Итоги экологического субботника в Орловской области подвели сегодня, 3 мая, на аппаратном совещании в правительстве региона.
По информации пресс-службы правительства, на уборку территорий муниципальных образований 28 апреля вышли более 260 тыс. жителей региона. В рамках акции жители Орла и области благоустроили воинские захоронения и места массового отдыха. В этом году сотрудники областной администрации работали не только в Орле, но и на территории муниципалитетов, отметили в пресс-службе.
Напомним, тема благоустройства дворовых территорий и создания общественных пространств во всех населенных пунктах области нашла отражение в комплексной программе «Наш дом: комфортная среда», в которую включены 211 дворовых территорий. Из них 73 находятся в областном центре и 138 в других городах и населенных пунктах Орловской области.
Сообщение В Орловской области посчитали участников субботника появились сначала на РИА 57.
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