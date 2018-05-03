В Орловской области посчитали участников субботника

Итоги экологического субботника в Орловской области подвели сегодня, 3 мая, на аппаратном совещании в правительстве региона.

По информации пресс-службы правительства, на уборку территорий муниципальных образований 28 апреля вышли более 260 тыс. жителей региона. В рамках акции жители Орла и области благоустроили воинские захоронения и места массового отдыха. В этом году сотрудники областной администрации работали не только в Орле, но и на территории муниципалитетов, отметили в пресс-службе.

Напомним, тема благоустройства дворовых территорий и создания общественных пространств во всех населенных пунктах области нашла отражение в комплексной программе «Наш дом: комфортная среда», в которую включены 211 дворовых территорий. Из них 73 находятся в областном центре и 138 в других городах и населенных пунктах Орловской области.