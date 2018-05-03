Песков: кабмин прорабатывает обращение «Реновы» за поддержкой 

Правительство России прорабатывает обращение группы «Ренова» по господдержке в связи с санкциями США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».
«По-прежнему это тема Правительства, и вы знаете, что это оправданно и сформулировано для кабинета министров, поэтому я рекомендую обращаться туда. Тема прорабатывается именно в Правительстве, никаких решений пока не принималось», — сказал Песков.
Ранее минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В числе попавших под санкции бизнесменов — глава Газпрома Алексей Миллер, основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» и совладелец банка «Россия» Кирилл Шамалов, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.