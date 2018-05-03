Песков: кабмин прорабатывает обращение «Реновы» за поддержкой

«По-прежнему это тема Правительства, и вы знаете, что это оправданно и сформулировано для кабинета министров, поэтому я рекомендую обращаться туда. Тема прорабатывается именно в Правительстве, никаких решений пока не принималось», — сказал Песков.