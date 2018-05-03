Стратегический максимум. Над чем будут работать пермские депутаты?

Эти и другие вопросы обсудили депутаты Пермской гордумы на очередном пленарном заседании на прошлой неделе.

Преступности — бой Первая тема, которую досконально разобрали в самом начале, — безопасность в краевой столице. Об этом говорил начальник Управления МВД по Перми Алексей Туров.

По его словам, ситуация по уровню раскрытия преступности улучшается. В прошлом году удалось добиться неплохих показателей. К примеру, число преступлений и ДТП в Перми сократилось. Положительная динамика установилась по снижению количества убийств, краж, угонов, правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

Депутаты поинтересовались, какое место по раскрытию преступности краевая столица занимает среди других регионов.

«Удельный вес раскрытия преступлений в Перми — 51%. Это выше показателя раскрываемости в других городах-миллионниках. Мы входим в десятку региональных центров по раскрываемости», — ответил Алексей Туров.

По мнению парламентариев, улучшить работу правоохранительных органов удалось в том числе благодаря тесному взаимодействию с городскими властями.

«Сегодня можно смело сказать, что мы наладили сотрудничество с МВД и совместными усилиями стараемся сделать наш город безопаснее для жителей. Результаты, о которых мы услышали, вселяют оптимизм, — говорит председатель Пермской гордумы Юрий Уткин . — Раньше краевая столица отставала по уровню раскрываемости преступлений, многих беспокоило большое число ДТП. Сейчас мы видим улучшение показателей по этим направлениям. Есть хорошая тенденция по сокращению числа погибших в результате аварий».

Конечно, ещё не всё идеально. По-прежнему остаётся актуальной проблема незаконной продажи алкоголя в некоторых торговых точках. Как справедливо заметил депутат Александр Филиппов , ситуация с павильоном на Плеханова, где каждый день продают спиртные напитки после 23 ч., не меняется уже два года. Алексей Туров заверил парламентариев, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Решат проблему кардинально: торговый павильон хотят закрыть и снести.

Чтобы борьба с незаконной продажей алкоголя шла эффективнее, Туров попросил под­держки депутатов. Юрий Уткин заверил: городские парламентарии обратятся к депутатам Госдумы , чтобы обозначить существующую в Перми проблему на федеральном уровне.

Начальник Управления МВД рассказал ещё об одной сложности, с которой правоохранители столкнутся с приходом тёплого времени года. Так как часть пермских сотрудников полиции уедут в другие регионы, чтобы работать на чемпионате мира по футболу, в краевой столице будет напряжённая ситуация с силовиками. На патрулирование улиц, которое традиционно усиливают летом, придётся направить сотрудников из других служб. В краевую столицу также запросят кадры из муниципалитетов.

Депутаты обратили внимание, что для улучшения безопасности жителей важно сделать более качественной работу участковых. Кстати, этот вопрос уже поднимали на одном из пленарных заседаний в прошлом году.

От бюджета до коэффициентов

Ещё одна важная тема — поправки в городской бюджет.

«Нам удалось перераспределить 170 млн рублей. Главные направления, на которые пойдут деньги из городской казны, — расселение жителей из ветхого и аварийного жилья, ремонт дворов и дорог, — уточнил Юрий Уткин. — Новый проект, который получит поддержку, — «Умный спорт». Его суть в том, чтобы привлечь пермяков к физической культуре, то есть сделать спорт максимально доступным для населения».

Депутаты также внесли изменения в план реализации Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 г. Теперь появятся индикаторы, на которые власти будут обращать внимание при характеристике социально-экономических процессов и явлений. К примеру, предположительная продолжительность жизни в крае, суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент смертности. Новые показатели появятся в разных сферах.

«Мы приняли важные изменения на ближайшие пять лет. В плане прописаны этапы воплощения в жизнь Стратегии социально-экономического развития и основные направления деятельности. Это социальная сфера, экономика, безопасность, инфраструктура, пространственное развитие и муниципальное управление, — рассказал первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин . — Есть конкретные целевые показатели, которых нужно достичь. К примеру, количество мест в детских садах, число семей, улучшивших жилищные условия, процент освещённых улиц и т. д. Это параметры, опираясь на которые пермяки смогут оценить работу городских властей. Главное — сделать показатели максимально чёткими и понятными. К примеру, решили убрать такой показатель, как коэффициент вовлечённости жителей в культурную деятельность. Мы понимаем, что в этом направлении важно не количество, а качество».

Школы, детсады, ФОКи

Ещё один важный вопрос, который рассмотрели городские депутаты, — принятие Программы комплексного развития социальных объектов. По словам депутата Арсена Болквадзе, этот документ давно нужен городу.

«В нём указан перечень объектов социальной инфраструктуры, которые построят в Перми в ближайшее время. Администрация представила своё видение программы. Мы решили максимально подробно разобрать её, активно привлекая к обсуждению общественность, — пояснил Арсен Болквадзе. — После этого сформулированные совместными усилиями предложения согласуем с Генпланом города, чтобы в итоге получить подробный и логичный документ, в котором будет отражаться развитие нашего города».

Что же вошло в программу? Строительство, реконструкция и приобретение 9 зданий дет­ских садов, 7 школ, возведение 7 спортплощадок, 2 бассейнов, 3 физкультурно-оздоровительных комплексов и 2 спортивных баз, реконструкция здания Дворца молодёжи. На всё это выделят 5 млрд рублей.