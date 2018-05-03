Пенсионеры ЮВАО занялись скандинавской ходьбой на природной территории «Кузьминки-Люблино»

Представители старшего поколения Рязанского района в рамках проекта «Московское долголетие» начали покорять спортивно-оздоровительные вершины, занимаясь скандинавской ходьбой на природной территории «Кузьминки-Люблино».

Занятия для них проводят специалисты ГПБУ «Мосприрода».

— Несомненно, занятия на свежем воздухе на природной территории «Кузьминки-Люблино» — отличный способ поддержать здоровье и зарядиться положительными эмоциями, — говорит представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — Это могут подтвердить участники секции скандинавской ходьбы, которые с радостью выполняют все упражнения и бодро шагают по парку даже в дождливую погоду. Сотрудники Мосприроды стараются построить маршруты таким образом, чтобы кроме самих спортивных упражнений, дать участникам и пищу для ума: показывают природные и исторические достопримечательности парка, рассказывают о флоре и фауне природной территории.

Пенсионеры Рязанского района — лишь первые ласточки данного проекта. В дальнейшем планируется расширить количество территориальных центров социального обслуживания для полезного сотрудничества. Кроме того, старшему поколению также предлагается принять участие в занятиях секции «Шахматы-шашки» и студии «Прикладное творчество», которые будут проводить в экоцентре. Записаться на занятия можно в ТЦСО.