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Пенсионеры ЮВАО занялись скандинавской ходьбой на природной территории «Кузьминки-Люблино»
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Пенсионеры ЮВАО занялись скандинавской ходьбой на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Представители старшего поколения Рязанского района в рамках проекта «Московское долголетие» начали покорять спортивно-оздоровительные вершины, занимаясь скандинавской ходьбой на природной территории «Кузьминки-Люблино».
Занятия для них проводят специалисты ГПБУ «Мосприрода».
— Несомненно, занятия на свежем воздухе на природной территории «Кузьминки-Люблино» — отличный способ поддержать здоровье и зарядиться положительными эмоциями, — говорит представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — Это могут подтвердить участники секции скандинавской ходьбы, которые с радостью выполняют все упражнения и бодро шагают по парку даже в дождливую погоду. Сотрудники Мосприроды стараются построить маршруты таким образом, чтобы кроме самих спортивных упражнений, дать участникам и пищу для ума: показывают природные и исторические достопримечательности парка, рассказывают о флоре и фауне природной территории.
Пенсионеры Рязанского района — лишь первые ласточки данного проекта. В дальнейшем планируется расширить количество территориальных центров социального обслуживания для полезного сотрудничества. Кроме того, старшему поколению также предлагается принять участие в занятиях секции «Шахматы-шашки» и студии «Прикладное творчество», которые будут проводить в экоцентре. Записаться на занятия можно в ТЦСО.
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