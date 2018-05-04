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Годовщину основания Всероссийского общества инвалидов будут отмечать в Кузьминках
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Годовщину основания Всероссийского общества инвалидов будут отмечать в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Торжественная программа, приуроченная к 30-летию Всероссийского общества инвалидов, будет проводиться в территориальном центре социального обслуживания «Кузьминки» во второй половине мая. Об этом проинформировали в администрации центра.
Там отметили, что приглашаются все желающие. Начало концерта запланировано на 16.00 во вторник, 22 мая. Адрес проведения праздника — Зеленодольская улица, 36, корпус 1.
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) — российская организация, созданная в 1988 году и объединяющая людей с инвалидностью под девизом «Вместе мы сможем больше!». ВОИ — член Международной организации инвалидов, а также имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. (ак)
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