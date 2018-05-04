Годовщину основания Всероссийского общества инвалидов будут отмечать в Кузьминках

Торжественная программа, приуроченная к 30-летию Всероссийского общества инвалидов, будет проводиться в территориальном центре социального обслуживания «Кузьминки» во второй половине мая. Об этом проинформировали в администрации центра.

Там отметили, что приглашаются все желающие. Начало концерта запланировано на 16.00 во вторник, 22 мая. Адрес проведения праздника — Зеленодольская улица, 36, корпус 1.