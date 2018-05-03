На соликамском руднике образовалась огромная воронка 

На руднике Соликамск-2 образовалась новая воронка 25 на 32 метра. Впадина появилась в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от провала, выявленного в ноябре 2014 года, передает "Уралинформбюро".
В пресс-службе ПАО «Уралкалий» подчеркнули, что вероятность появления воронки была определена ранее, поэтому данная ситуация не оказала негативного влияния на деятельность рудоуправления Соликамск-2 и других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме.
После оценки характера образования впадины компания приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося.