В Тольятти из-за ошибки директора УК на жильцов «повесили» 50 миллионов рублей долга за тепло

Прокуратура Тольятти закончила проверку деятельности одной из управляющих компаний Центрального района. Ее сотрудники «повесили» на жителей 260 домов 50 миллионов рублей долга за отопление.

В марте местные жители получили квитанции с корректировкой платы. Разница варьировалась от 600 до 6–9 тысяч рублей. Возмущенные жильцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину , а также обратились в прокуратуру

— 26 марта руководитель УК приказал скорректировать плату за отопление. Однако его приказ нарушает федеральное постановление «О предоставлении коммунальных услуг собственникам», — пояснили в надзорном ведомстве.

В конце апреля представители прокуратуры потребовали отменить незаконный приказ. Руководителю УК необходимо устранить ошибки в расчетах, которые привели к увеличению счетов. Также в отношении должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

При этом сотрудники надзорного ведомства собираются проверить новые квитанции, которые получат жильцы.