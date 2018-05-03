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В Тольятти из-за ошибки директора УК на жильцов «повесили» 50 миллионов рублей долга за тепло
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В Тольятти из-за ошибки директора УК на жильцов «повесили» 50 миллионов рублей долга за тепло 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Прокуратура Тольятти закончила проверку деятельности одной из управляющих компаний Центрального района. Ее сотрудники «повесили» на жителей 260 домов 50 миллионов рублей долга за отопление.
В марте местные жители получили квитанции с корректировкой платы. Разница варьировалась от 600 до 6–9 тысяч рублей. Возмущенные жильцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, а также обратились в прокуратуру.
— 26 марта руководитель УК приказал скорректировать плату за отопление. Однако его приказ нарушает федеральное постановление «О предоставлении коммунальных услуг собственникам», — пояснили в надзорном ведомстве.
В конце апреля представители прокуратуры потребовали отменить незаконный приказ. Руководителю УК необходимо устранить ошибки в расчетах, которые привели к увеличению счетов. Также в отношении должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.
При этом сотрудники надзорного ведомства собираются проверить новые квитанции, которые получат жильцы.
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