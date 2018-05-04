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Федерация ТПП Индии примет участие в Международном IT-Форуме в Ханты-Мансийске
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Федерация ТПП Индии примет участие в Международном IT-Форуме в Ханты-Мансийске 

ТАСС 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
ТАСС, 4 мая. Индийские торгово-промышленные палаты примут участие в X Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Как сообщают в департаменте информационных технологий Югры, договоренность об этом была достигнута в Посольстве Республики Индии в РФ на встрече представителей правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ТПП Югры с представителями руководства дипломатического корпуса Индии и Федерации индийских торгово-промышленных палат.
"В ходе встречи представители Индии выразили готовность принять участие в X Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня 2018 года. Федерация индийских торгово-промышленных палат проявила свою заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества наших стран и планирует оказать содействие в привлечении участников из Индии для встреч с представителями деловых кругов России и стран БРИКС и ШОС", — сказано в сообщении департамента.
Кроме того, индийской стороне предложили рассмотреть возможность участия в выставке «Информационные технологии для всех» в рамках IT-Форума для демонстрации своих инновационных решений, а также поделиться накопленным Индией успешным опытом на стратегической сессии «Smart City: Умные Города».
В рабочей встрече приняли участие заместитель Губернатора автономного округа Алексей Забозлаев, заместитель директора Департамента информационных технологий Галина Михайлова, председатель Совета ТПП ХМАО-Югры Альфия Павкина, заместитель директора Федерации индийских торгово-промышленных палат Сарика Гулиани и советник Посольства Индии в России по науке и технологиям Саурабх Кумар.
Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС (возрастная категория 12+ — прим. ТАСС) проходит в Ханты-Мансийске под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами являются правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран. Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком», "Лукойл" и ПРАЙМ ГРУП.
ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
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