Федерация ТПП Индии примет участие в Международном IT-Форуме в Ханты-Мансийске

"В ходе встречи представители Индии выразили готовность принять участие в X Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня 2018 года. Федерация индийских торгово-промышленных палат проявила свою заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества наших стран и планирует оказать содействие в привлечении участников из Индии для встреч с представителями деловых кругов России и стран БРИКС и ШОС", — сказано в сообщении департамента.

Кроме того, индийской стороне предложили рассмотреть возможность участия в выставке «Информационные технологии для всех» в рамках IT-Форума для демонстрации своих инновационных решений, а также поделиться накопленным Индией успешным опытом на стратегической сессии «Smart City: Умные Города».

В рабочей встрече приняли участие заместитель Губернатора автономного округа Алексей Забозлаев , заместитель директора Департамента информационных технологий Галина Михайлова , председатель Совета ТПП ХМАО-Югры Альфия Павкина, заместитель директора Федерации индийских торгово-промышленных палат Сарика Гулиани и советник Посольства Индии в России по науке и технологиям Саурабх Кумар.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.