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Более 2 тысяч хантымансийцев приняли участие в городском субботнике
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Более 2 тысяч хантымансийцев приняли участие в городском субботнике 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Жители окружного центра присоединились к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна — 2018». Хантымансийцы различных возрастов и профессий, школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий приняли участие в первом массовом субботнике, который прошел 28 апреля.
Всего в санитарной уборке города приняло участие более 165 организаций или порядка 2000 человек горожан. Общими усилиями было собрано более 335 м3 мусора.
«Трудовые коллективы очистили территории города — улицы, лесные массивы, — отметил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска Александр Ксенофонтов. — Первый субботник — это не только способ привести в порядок территорию города, но и возможность сплотить коллективы вне рабочего времени».
Напомним, что для того, чтобы очистить столицу автономного округа от мусора после зимы, Администрация Ханты-Мансийска проведет еще три общегородских субботника. Днями санитарной уборки объявлены — 4 и 18 мая, 09 июня.
Жители города, желающие принять участие в субботниках, могут обратиться в отдел экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска по телефону 32-33-92, где им будет обозначена территория, которую нужно освободить от мусора.
Со списком закрепленных территорий можно ознакомиться здесь.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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