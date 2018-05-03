Во Владимире убрали «воронью слободку» из гаражей

От расклейки официальных уведомлений владельцам с требованием вывезти незаконные конструкции до расчистки территории прошел ровно год. За это время сотрудники администрации и КТОС выявляли владельцев гаражей по номерным знакам машин, составляли протоколы на штрафы за самовольное занятие земельного участка. Глава администрации Фрунзенского района Николай Маркин встречался с жителями и предлагал перевезти гаражи в ближайший ГСК на законных основаниях.

— Никто с места не сдвинулся, — рассказал глава администрации района. — Все ждали: дрогнет власть? Ведь сколько раз это было. Но надежды не оправдались.

Лед тронулся после того, как силами муниципалитета был снесен и перевезен на охраняемую территорию первый гараж. Итог этого противостояния: 20 гаражей демонтированы принудительно за муниципальный счет, 90 — перевезены самими хозяевами. Благо есть куда: для желающих зарезервировано место в ГСК на улице Сунгирской, которого хватит на всех. Но осталось еще 20. Если их владельцы не проявят добрую волю, власти обещают вывезти гаражи сами в ближайшее время.

Чиновники чувствуют себя уверенно не только потому, что на их стороне закон, но и потому, что получили поддержку людей. Вопрос возрождения цепи старинных монастырских прудов на улице Комиссарова, которые могут стать жемчужиной Фрунзенского района, подняли сами местные жители. Они действовали по примеру инициативной группы из соседнего Октябрьского района, отстоявшей от ликвидации пруд в своем дворе. Теперь здесь прекрасная зона отдыха. А для того, чтобы она появилась, потребовалось не только вычистить дно пруда, спилить сухие деревья, но и освободить береговую линию от металлического хлама и прочего мусора.

Пока во Фрунзенском районе самое большое количество незаконных гаражей в городе — 2,5 тысячи. И их владельцы пытаются всеми способами сохранить свою собственность на прежнем месте: выбирают председателя, регистрируют юрлицо в налоговой. Мотив такой: если платим налоги, значит все законно.

Как подсчитали в мэрии, лишь 20 процентов гаражей в городе используется по назначению. Остальные пустуют либо используются как овощехранилища или склады старых вещей. С одной стороны, большая часть металлических конструкций пустует, незаконно занимая городскую территорию. С другой — все дворы и прилегающие к ним улицы забиты машинами. Парадокс!

— Не секрет, что гаражный бум пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х годов: люди боялись краж, — рассуждает Николай Маркин. — Сейчас стало безопаснее оставлять авто во дворе. Так что в основном ставят машины в гараже пенсионеры, которые не ездят зимой. Спрос упал: если раньше гараж стоил до миллиона рублей, то сегодня их не продать и за 300 тысяч.

В результате все дворы превратились в стоянки. Автомобилисты, которым не хватило места на асфальте, паркуют своих железных коней на газонах и детских площадках. Почувствовав себя хозяевами общедомовой территории, автовладельцы пустились во все тяжкие: засыпают щебенкой цветники, перекраивают в пользу стоянок зоны отдыха и спортивные площадки.

Лишь 20 процентов гаражей в городе используется по назначению

— Во дворе огромного элитного дома вырубили зеленые насаждения, все закатали в асфальт. Теперь есть где машину поставить. Но на этой территории, которая составляет чуть ли не половину Центрального городского парка, можно было разбить два сквера и три детские площадки. Это что, нормально? — возмущается горожанин Евгений Светлов

Одно из решений проблемы власти видят в строительстве многоуровневых стоянок. Кстати, тех самых гаражей у пруда на улице Комиссарова могло и не быть — около десяти лет назад такую стоянку пытались построить у дома № 3б.

— Она бы разгрузила дворы четырех-пяти больших домов, — рассказала председатель КТОС № 2 Эльвира Макарова. — Прошли общественные слушания. Люди пришли на них и сказали… «нет». Аргументы следующие: те, у кого нет денег, все равно будут ставить машины во дворах, и к существующим машинам прибавятся еще несколько сотен.

Многоуровневую стоянку предприниматели все-таки построили, но на соседней улице Куйбышева. Пока она единственная в областном центре, но стоит полупустая. Вроде бы и расценки на размещение машины здесь невелики — всего 140 рублей в сутки. В месяц — 3300 рублей. Но если прибавить эту сумму к расходам на коммуналку да на постоянно дорожающий бензин, то рядовому автомобилисту и такое не по карману. Подземные парковки тоже пустуют по причине платности. А парковочные места на таких парковках стоят как полквартиры, поэтому покупают их единицы. — Получается так: я купил холодильник, но негде его ставить, дайте мне квартиру! — приводит сравнение заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев. — Если нашли возможность приобрести автомобиль, то будьте добры — купите место на паркинге или гараж.

Многие оппоненты власти считают, что во всем виновата точечная застройка и жадность чиновников и строителей. При возведении домов уже давно пора предусматривать на каждую квартиру по одному парковочному месту. Правда, ни в каких градостроительных нормах и правилах такое не прописано.

— По СНиП для дома на 200 квартир достаточно 60 парковочных мест под гостевые парковки — приехал и уехал, — продолжает Сергей Сысуев. — А мы просим у застройщиков 100. Но есть и оборотная сторона медали: если жители знают, что для машин есть места во дворе, зачем покупать гараж или парковочное место?

Что же делать?

— У властей есть все законные права, чтобы убрать металлические гаражи, — поясняет председатель регионального отделения Союза архитекторов Владимир Пичугин. — Раньше их разрешали ставить инвалидам. Но многие поставили самовольно. Создав план, можно решить эту проблему за два года. Другой вопрос — что делать с машинами. Однозначного ответа нет. Была идея строить многоэтажные парковки. Но место в ней стоит от 800 тысяч рублей, а обычный гараж в ГСК — от 500 тысяч. Вместо них надо устраивать временные городские парковки по доступным ценам на площадках, которые ждут торгов.

P. S.

На очереди — строительство новой городской дороги. Для этого придется освобождать землю от 600 «законных» металлических гаражей. Под них уже зарезервировано место в другом гаражном кооперативе.