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В Нижнем Новгороде жители вышли на митинг против роста платы за отопление
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В Нижнем Новгороде жители вышли на митинг против роста платы за отопление 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Карельские вести
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Нижегородцы вышли на митинг в понедельник в Автозаводском районе из-за того, что в квитанциях за ЖКУ плата за отопление превышала обычную стоимость от 1,5 тысячи до 12 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин, он заверил, что разберется в сложившейся ситуации", — пояснили в пресс-службе, добавив, что на митинг пришли от 200 до 300 человек, которые находились около часа.
В компании АО «Волгаэнергосбыт», которое осуществляет теплоснабжение потребителей, вышедших на митинг, в свою очередь РИА Новости сообщили, что увеличение суммы в этом месяце обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предыдущий календарный год.
"В соответствии с постановлением правительства РФ в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год", — пояснили в компании.
При этом в «Волгаэнергосбыте» утверждают, что «компания находится в постоянном диалоге с потребителями» и встречается с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов для разъяснительной работы.
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