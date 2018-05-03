В Нижнем Новгороде жители вышли на митинг против роста платы за отопление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости . Нижегородцы вышли на митинг в понедельник в Автозаводском районе из-за того, что в квитанциях за ЖКУ плата за отопление превышала обычную стоимость от 1,5 тысячи до 12 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

"Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин , он заверил, что разберется в сложившейся ситуации", — пояснили в пресс-службе, добавив, что на митинг пришли от 200 до 300 человек, которые находились около часа.

В компании АО «Волгаэнергосбыт» , которое осуществляет теплоснабжение потребителей, вышедших на митинг, в свою очередь РИА Новости сообщили, что увеличение суммы в этом месяце обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предыдущий календарный год.

"В соответствии с постановлением правительства РФ в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год", — пояснили в компании.

При этом в «Волгаэнергосбыте» утверждают, что «компания находится в постоянном диалоге с потребителями» и встречается с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов для разъяснительной работы.