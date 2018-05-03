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Блок очистных сооружений станции водоподготовки в Кунцево будет обновлен
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Блок очистных сооружений станции водоподготовки в Кунцево будет обновлен 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Кунцево обновят блок очистных сооружений старейшей станции водоподготовки, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта инвестиционного капитального строительства: «Капитальный ремонт дренажной системы песчаных фильтров блоков очистных сооружений №4 РСВ АО „Мосводоканал“ по адресу: ул. Василия Ботылева, д. 1, стр. 135, район Кунцево, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, согласован проект капитального ремонта дренажной системы песчаных фильтров блоков очистных сооружений (БОС) №4 в составе Рублевской станции водоподготовки — старейшей из действующих в Москве, введенной в эксплуатацию еще в 1903 г. «Мэр Москвы Сергей Собянин не так давно лично осмотрел и высоко оценил результаты модернизации Рублевской станции водоподготовки, где в августе 2017 г. был введен в эксплуатацию БОС №2. С его появлением у станции появилась возможность без потерь в качестве и объемах водоподготовки обновить другие блоки очистных сооружений. Четвертый блок был введен в эксплуатацию еще в 2002 г., и в настоящий момент готовится к качественному капитальному ремонту. Проект, согласованный Мосгосэкспертизой, предусматривает замену существующей дренажной системы фильтров блока, что позволит существенно повысить качество очистки воды, поставляемой с Рублевской станции в 26 районов столицы», — отметил В. Леонов.
Проектом предполагается демонтаж сборного железобетонного перекрытия, а именно дренажной системы, монолитных столбов и балок. Кроме того, запланирована очистка поверхности резервуаров, ее ремонт и восстановление, а также устройство монолитных конструкций коробчатого типа для установки нового оборудования. Новая дренажная система запроектирована из блоков дренажных каналов, перекрытых специальным покрытием, поддерживающим фильтрующую загрузку. Блоки будут изготовлены из полиэтилена высокой плотности.
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