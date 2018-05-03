ООО «ДИЗАЙН» займется реконструкцией объекта культурного наследия на улице Советской 

Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документации, компания стала победителем электронного аукциона на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «здание, где в июне-октябре 1918 г. проходило формирование Волжской военной флотилии», которые расположено в Канавинском районе на улице Советской, д.13.
Стоимость работ составит 3,1 млн рублей, источник финансирования — бюджет Нижегородской области, срок выполнения ремонта — 90 календарных дней с даты заключения контракта.