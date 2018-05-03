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На Ставрополье в июле запустят новую систему обращения с отходами
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На Ставрополье в июле запустят новую систему обращения с отходами 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
СТАВРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Большинство районов Ставропольского края присоединятся к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в июле 2018 года. В регионе выбраны два региональных оператора, которые летом приступят к работе, сообщила в четверг пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.
"В результате конкурсного отбора определены два региональных оператора. Этот статус получили ООО «Экострой» и ООО «Комбинат Благоустройства». С этими организациями заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО начиная с 1 июля", — говорится в сообщении.
Внедрение новой системы обращения с ТКО началось на Ставрополье 1 января, когда работу начал один из четырех региональных операторов. В крае осталось определить еще одного оператора для девяти районов и семи городов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, этот оператор будет также определен конкурсным путем, планируется, что процесс завершится не позднее 1 января 2019 года.
Как сообщалось, региональные операторы будут отвечать за всю технологическую цепочку обращения с ТКО — от контейнерной площадки до полигона. В Ставропольском крае утвержденная территориальная схема предполагает создание новых мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов и межмуниципальных зональных центров. Вся страна должна перейти на новую систему не позднее 1 января 2019 года.
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