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Территорию у дома культуры в микрорайоне Северный в Балашихе благоустроят в 2018 году
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Территорию у дома культуры в микрорайоне Северный в Балашихе благоустроят в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Территорию возле дома культуры в бывшем военном городке‐микрорайоне Северный в Балашихе благоустроят в 2018 году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
В Балашихе два бывших военных города — это микрорайоны Заря и Северный. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы занимаемся развитием инфраструктуры этих городков. В 2018 году в микрорайоне Северный мы полностью благоустроим территорию у Дома культуры
— Сергей Юров.
На благоустройство территории у дома культуры выделено более 50 миллионов рублей. В этом году здесь появятся новые пешеходные дорожки шириной два метра, детская площадка с современным резиновым покрытием.
Возле Дома культуры мы оборудуем более 10 новых парковочных мест, установим современные лавочки и новое освещение, обустроим газоны. Площадь перед главным входом вымостим плиткой. Все работы планируем начать летом и завершить осенью
— Сергей Юров.
Программа восстановления инфраструктуры бывших военных городков реализуется в Московской области с 2016 года. В рамках программы выделяются деньги на развитие территорий, переданных Министерством обороны России в собственность муниципальных образований Подмосковья.
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