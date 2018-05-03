Территорию у дома культуры в микрорайоне Северный в Балашихе благоустроят в 2018 году

Территорию возле дома культуры в бывшем военном городке‐микрорайоне Северный в Балашихе благоустроят в 2018 году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров

В Балашихе два бывших военных города — это микрорайоны Заря и Северный. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы занимаемся развитием инфраструктуры этих городков. В 2018 году в микрорайоне Северный мы полностью благоустроим территорию у Дома культуры

— Сергей Юров.

На благоустройство территории у дома культуры выделено более 50 миллионов рублей. В этом году здесь появятся новые пешеходные дорожки шириной два метра, детская площадка с современным резиновым покрытием.

Возле Дома культуры мы оборудуем более 10 новых парковочных мест, установим современные лавочки и новое освещение, обустроим газоны. Площадь перед главным входом вымостим плиткой. Все работы планируем начать летом и завершить осенью

— Сергей Юров.