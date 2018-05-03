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Свердловские власти выделят 900 тыс. рублей на поддержку лучших IT-проектов
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Свердловские власти выделят 900 тыс. рублей на поддержку лучших IT-проектов 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Свердловской области выделило 900 тыс. рублей на поддержку лучших IT-проектов, сообщили в четверг в департаменте информации региона.
"В Свердловской области начался прием научных работ и внедренных проектов на соискание премий губернатора в сфере информационных технологий. В соответствии с указом губернатора принять участие в ежегодном конкурсе могут ученые, руководители и специалисты, работающие в организациях региона. Конкурсный отбор пройдет в трех номинациях: «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере IT», «За лучший проект в сфере IT, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области» и «За продвижение новых продуктов в сфере IT, разработанных организациями Свердловской области». Победителям в каждой номинации будет присуждена премия в размере 300 тыс. рублей (всего выделено 900 тыс. рублей)", — сказано в сообщении.
Основными критериями отбора станет результативность научных исследований в сфере IT, способствующих развитию экономики и социальной сферы на Среднем Урале. Кроме того, представленные на конкурс работы будут оцениваться по степени новизны решаемой задачи, наличию аналогов программного продукта в России и за рубежом, по значимости научной работы в развитии IT-отрасли.
"Работы и проекты на конкурс принимаются до 1 сентября 2019 года. Экспертизу конкурсных работ проведет экспертный совет, в состав которого входят представители научного сообщества, высших учебных заведений и предприятий Свердловской области. По результатам заключений экспертов комиссия по присуждению премий подведет итоги конкурса, после чего будут объявлены имена лауреатов", — уточнили в департаменте.
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