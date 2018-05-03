Как 12-летний подросток отдыхал 10 дней с проститутками (3 фото)

В течение нескольких дней подросток вместе с друзьями отдыхал в саунах и пользовался услугами проституток. Как несовершеннолетнему удалось организовать себе подобное развлечение, выяснили следователи.

Отдых по-взрослому ребенок устраивал себе не первый раз.

— Артем из неблагополучной семьи, — рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) Георгиевска Лидия Делятицкая. — Мама несколько лет назад уехала в Арзгир, а мальчишку отправила жить со старшим братом в Георгиевске, который, кстати, уже был судим за кражи.

8 января Артем исчез, и через три дня старший брат обратился в полицию.

— Мы 10 дней его искали, — говорят сотрудники ПДН Георгиевска. — Направили информацию о нем во все города края. Откликнулись из соседнего Пятигорска . Там полицейские отрабатывали кражу из магазина, где несовершеннолетний вытащил 41 тысячу рублей прямо из кассы продавца. Работники магазина за ним погнались, но воришку на улице поджидали двое товарищей, вместе с которыми он и убежал.

— У нас было видео с камер наблюдения магазина, на нем зафиксировано, как пацаны убегали от магазина после кражи, и мы отправили его на опознание нашим георгиевским коллегам, — рассказал сотрудник ОМВД по Пятигорску Антон Симшаг. — Там «своих» подопечных узнали.

Один из них, Артем, давно был известен у них как криминальный талант — с 11 лет он каждый месяц попадал в центр временного содержания несовершеннолетних за кражи.

— Украдет, его отправят на месяц в Ставрополь в Центр временного содержания несовершеннолетних, — говорит Лидия Александровна, — он выйдет и через месяц снова за кражу туда попадает. И так целый год.

Полицейские отправились на поиски воришек, но дома застали двоих братьев-подельников 14 и 15 лет, которые и рассказали про подвиги своего дружка — самого младшего и самого дерзкого Артема. Оказалось, 12-летний мальчишка давно мечтал оторваться «с девочками».

— Приехав с друзьями в Пятигорск на маршрутке, они отправились грабить магазины. Взрослые не могли заподозрить в маленьком неприметном подростке воришку с опытом. В одном из магазинов он умудрился вытащить деньги из закрытой на ключ кассы, когда продавец на несколько секунд отвернулась, — рассказали полицейские Пятигорска.

Орудовал он, по сути, в одиночку, а тратил деньги вместе с друзьями. Например, катались на такси с шиком. Артем всем хотел показать, насколько он крут.

— Дал 30 тысяч водителю такси с условием, что за рулем будет он, а таксист — сидеть рядом, — рассказывают сотрудники полиции. — Так доехали до станицы Незлобной. Потом несколько дней развлекались в саунах, в гостиницах, которые ему снимали взрослые люди. Они же приводили к нему проституток.

В общей сложности, как рассказали подростки, они потратили на увеселительную прогулку около 150 тысяч рублей. Пару дней отрывались вместе с Артемом, потом уехали домой. Чем парнишка занимался после их отъезда, они не знают.

Задержали Артема полицейские, когда он просто шел по улице. У него тогда уже кончились деньги. Мальчик сразу сдался полицейским.

— Он никогда не убегает и не сопротивляется при задержании, — рассказал инспектор городского отдела по делам несовершеннолетних МВД Владислав Самойленко. — Он знает, что ему ничего не будет за кражу, пока он несовершеннолетний. Ну в худшем случае — спецшкола. Сейчас мы проверяем все адреса саун и гостиниц, которые он нам назвал, чтобы установить, действительно ли он там жил. Ищем в Пятигорске таксиста. Но кто подтвердит, что сдавал пацану номер или вызывал девочек?

После происшествия Артема отправили в суд, а тот — на трехгодичное пребывание в спецшколе.

— Судья Георгиевского суда чуть не упала со стула, — вспоминают сотрудники ОДН Георгиевска, — когда прочитала материалы дела. Она спросила: «Артем, это правда про сауны, проституток?» Артем кивнул ей с важным видом: «Да». Мама мальчика, когда узнала, что его собираются определить в закрытую школу на три года, отправилась к нему с адвокатом, чтобы дали меньший срок. Но юрист прочитала материалы дела и вернулась с полдороги.

Кстати, в социальных сетях у Артема есть вполне взрослая анкета, где он указал свой возраст «Безумие18+». И далее — фото крутых тачек и обнаженных женщин.