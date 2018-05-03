Как 12-летний подросток отдыхал 10 дней с проститутками (3 фото) 

В течение нескольких дней подросток вместе с друзьями отдыхал в саунах и пользовался услугами проституток. Как несовершеннолетнему удалось организовать себе подобное развлечение, выяснили следователи.
Отдых по-взрослому ребенок устраивал себе не первый раз.
— Артем из неблагополучной семьи, — рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) Георгиевска Лидия Делятицкая. — Мама несколько лет назад уехала в Арзгир, а мальчишку отправила жить со старшим братом в Георгиевске, который, кстати, уже был судим за кражи.
8 января Артем исчез, и через три дня старший брат обратился в полицию.
— Мы 10 дней его искали, — говорят сотрудники ПДН Георгиевска. — Направили информацию о нем во все города края. Откликнулись из соседнего Пятигорска. Там полицейские отрабатывали кражу из магазина, где несовершеннолетний вытащил 41 тысячу рублей прямо из кассы продавца. Работники магазина за ним погнались, но воришку на улице поджидали двое товарищей, вместе с которыми он и убежал.
— У нас было видео с камер наблюдения магазина, на нем зафиксировано, как пацаны убегали от магазина после кражи, и мы отправили его на опознание нашим георгиевским коллегам, — рассказал сотрудник ОМВД по Пятигорску Антон Симшаг. — Там «своих» подопечных узнали.
Один из них, Артем, давно был известен у них как криминальный талант — с 11 лет он каждый месяц попадал в центр временного содержания несовершеннолетних за кражи.
— Украдет, его отправят на месяц в Ставрополь в Центр временного содержания несовершеннолетних, — говорит Лидия Александровна, — он выйдет и через месяц снова за кражу туда попадает. И так целый год.
Полицейские отправились на поиски воришек, но дома застали двоих братьев-подельников 14 и 15 лет, которые и рассказали про подвиги своего дружка — самого младшего и самого дерзкого Артема. Оказалось, 12-летний мальчишка давно мечтал оторваться «с девочками».
— Приехав с друзьями в Пятигорск на маршрутке, они отправились грабить магазины. Взрослые не могли заподозрить в маленьком неприметном подростке воришку с опытом. В одном из магазинов он умудрился вытащить деньги из закрытой на ключ кассы, когда продавец на несколько секунд отвернулась, — рассказали полицейские Пятигорска.
Орудовал он, по сути, в одиночку, а тратил деньги вместе с друзьями. Например, катались на такси с шиком. Артем всем хотел показать, насколько он крут.
— Дал 30 тысяч водителю такси с условием, что за рулем будет он, а таксист — сидеть рядом, — рассказывают сотрудники полиции. — Так доехали до станицы Незлобной. Потом несколько дней развлекались в саунах, в гостиницах, которые ему снимали взрослые люди. Они же приводили к нему проституток.
В общей сложности, как рассказали подростки, они потратили на увеселительную прогулку около 150 тысяч рублей. Пару дней отрывались вместе с Артемом, потом уехали домой. Чем парнишка занимался после их отъезда, они не знают.
Задержали Артема полицейские, когда он просто шел по улице. У него тогда уже кончились деньги. Мальчик сразу сдался полицейским.
— Он никогда не убегает и не сопротивляется при задержании, — рассказал инспектор городского отдела по делам несовершеннолетних МВД Владислав Самойленко. — Он знает, что ему ничего не будет за кражу, пока он несовершеннолетний. Ну в худшем случае — спецшкола. Сейчас мы проверяем все адреса саун и гостиниц, которые он нам назвал, чтобы установить, действительно ли он там жил. Ищем в Пятигорске таксиста. Но кто подтвердит, что сдавал пацану номер или вызывал девочек?
После происшествия Артема отправили в суд, а тот — на трехгодичное пребывание в спецшколе.
— Судья Георгиевского суда чуть не упала со стула, — вспоминают сотрудники ОДН Георгиевска, — когда прочитала материалы дела. Она спросила: «Артем, это правда про сауны, проституток?» Артем кивнул ей с важным видом: «Да». Мама мальчика, когда узнала, что его собираются определить в закрытую школу на три года, отправилась к нему с адвокатом, чтобы дали меньший срок. Но юрист прочитала материалы дела и вернулась с полдороги.
Кстати, в социальных сетях у Артема есть вполне взрослая анкета, где он указал свой возраст «Безумие18+». И далее — фото крутых тачек и обнаженных женщин.