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«Дракон» и «Вальс» появятся в парке Омска
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«Дракон» и «Вальс» появятся в парке Омска 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Для парка имени 30-летия ВЛКСМ будут приобретены аттракционы «Вальс» и «Драконы». В настоящее время идет подготовка документации, необходимой для проведения аукциона. Об этом сообщает сайт мэрии и цитирует Оксану Фадину. «В этот летний сезон впервые за 15 лет парком будут приобретены в собственность два новых аттракциона. Последний раз парк покупал аттракционы в 2003 году. В нынешнем году это стало возможным в связи с погашением кредиторской задолженности муниципального предприятия и выходом на безубыточность», прокомментировала мэр Омска.
Пользоваться новыми аттракционами смогут взрослые и дети от 3 лет. Высота «Вальса» — 4 метра, диаметр вращающейся платформы — 12 метров, общая вместимость в семи кабинках — 28 человек. Высота аттракциона «Драконы» — 9 метров, диаметр — 16 метров, вместимость — 24 человека.
В департаменте имущественных отношений мэрии отметили, что в парках имени 30-летия ВЛКСМ и «Советский» специализированной организацией было проведено ежегодное техническое освидетельствование аттракционов на соответствие требованиям безопасности. По результатам проверки выданы акты допуска к эксплуатации.
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