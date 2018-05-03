Екатеринбургского застройщика завалили исками

Управляющая компания УЖК ("Уральская жилищная компания") требует от застройщика «ЛСР. Недвижимость-Урал» безвозмездно устранить недостатки, обнаруженные в нескольких многоквартирных домах на улице Карасьевской (микрорайон Мичуринский). Часть поданных УЖК исков Арбитражный суд Свердловской области уже удовлетворил.

В исковых заявлениях «Уральской жилищной компании», в частности, фигурируют дома №№12, 22, 24, 30, 32, 34 и 36. Судя по материалам дел, претензии жильцов в большинстве случаев примерно одинаковые: разрушение цоколя и плитки, отслоение декоративной штукатурки на фасаде, провалы в асфальтовой отмостке, трещины по фасаду здания, на стене и потолках.

В одном из домов Мичуринского вентиляция дует в обратную сторону, а на вентшахтах обнаружена наледь

В доме №36, по мнению истца, нарушена работа вентиляции: она дует в обратную сторону, а на вентиляционных шахтах обнаружены следы наледи. Кроме того, в подвальном помещении входные двери промерзают в зимний период. Судебное заседание по этому дому состоится 18 мая.

В феврале суд обязал строителей безвозмездно восстановить на домах №30 и №34 разрушенную облицовочную плитку, устранить разрушения отделки стен при спуске в подвал, а также трещины в асфальтовом покрытии возле приямка и между отмосткой и облицовочной плиткой фасада здания. Правда, часть выявленных дефектов назначенная судом экспертиза признала «природными», возникшими в ходе естественных осадочных процессов.

В данный момент сотрудники «ЛСР. Недвижимость-Урал» заняты исполнением судебных требований. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, выявленные дефекты в домах №24 и №34 полностью исключены.

Идут работы и на остальных объектах: устраняются недостатки в местах общего пользования, на фасадах и придомовых территориях. «В любом случае все работы в указанные в судебном решении сроки будут выполнены, они находятся на контроле начальника гарантийного отдела. С большинством жильцов стараемся уладить все недоразумения в досудебном порядке», — заверил корреспондента агентства представитель компании.

В феврале суд обязал строителей безвозмездно восстановить на домах №30 и №34 разрушенную плитку и устранить другие дефекты

Стоит заметить, что «Уральская жилищная компания» — не единственный судебный соперник «ЛСР. Недвижимость-Урал». В частности, в январе областной Арбитраж удовлетворил иск к застройщику со стороны Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Надзорный орган тогда обратился в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности по ч.6 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

Речь в материалах дела шла о нарушениях требований технических регламентов при строительстве пяти жилых домов в квартале улиц Ландау — Екатерининский — Вавилова (микрорайон Мичуринский). Как следует из материалов дела, застройщику было выдано предписание об устранении нарушений до 29 сентября 2017 года. По мнению инспекторов Департамента, оно было выполнено не в полном объеме. Суд постановил взыскать с ответчика штраф в размере 50 тысяч рублей.