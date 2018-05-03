Лавров: СБ ООН нуждается в обновлении, так как не соответствует балансу сил в мире 

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы Совет Безопасности ООН пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, так как нынешний его состав уже не соответствует реальному соотношению сил в мире. Об этом заявил в четверг на пресс— конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире", — отметил Лавров. «Мы последовательно выступаем за то, чтобы Совет Безопасности пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки», — добавил министр, назвав в числе наиболее вероятных претендентов на вступление в СБ Индию и Бразилию.