Ещё
Лавров: СБ ООН нуждается в обновлении, так как не соответствует балансу сил в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: СБ ООН нуждается в обновлении, так как не соответствует балансу сил в мире 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы Совет Безопасности ООН пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, так как нынешний его состав уже не соответствует реальному соотношению сил в мире. Об этом заявил в четверг на пресс— конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире", — отметил Лавров. «Мы последовательно выступаем за то, чтобы Совет Безопасности пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки», — добавил министр, назвав в числе наиболее вероятных претендентов на вступление в СБ Индию и Бразилию.
ТАСС: последние новости
Шведский король изменил устав присуждающей Нобелевскую премию академии Нетаньяху направит в Германию и Францию экспертов с материалами по Ирану Веломаршруты в историческом центре Петербурга спроектируют по предложению горожан
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США369
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы103
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе284
ЦБ резко повысил курс доллара75
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение