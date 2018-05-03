Кабмин предложил изменить регулирование закупок отдельными видами юрлиц

Правительство предложило исключить из сферы регулирования ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» приобретение доли в уставном капитале хозяйственных обществ. Соответствующий законопроект вскоре будет внесён в Госдуму , сообщается на сайте кабмина.

Кроме приобретения доли в уставном капитале хозяйственных обществ, предлагается освободить от регулирования покупку доли в товариществах и паёв в паевых фондах производственных кооперативов, а также отношения, возникающие при совместной инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного товарищества.

«Практика применения института инвестиционного товарищества показывает, что лица, не являющиеся субъектами регулирования Федерального закона №223-ФЗ, отказываются от вступления в товарищество с заказчиками, закупки которых регулируются Федеральным законом №223-ФЗ, по причине нежелания распространения норм этого закона, влекущих публичность информации о проводимых закупках, на совместную инвестиционную деятельность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.