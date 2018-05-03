Ещё
В столичном парке «Сокольники» после реабилитации выпустят канюка и чайку 13 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичном парке «Сокольники» после реабилитации выпустят канюка и чайку 13 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Канюка, чайку и утку-лысуху выпустят 13 мая в столичном парке «Сокольники» после курса реабилитации, сообщил РИАМО руководитель проекта «Орнитарий» в парке Вадим Мишин.
«У нас в «Скольниках» 13 мая будет мероприятие «Угнездись в парке». После него мы пойдем на Золотой пруд, где выпустим чайку. Перед этим мы планируем выпустить канюка, который полностью реабилитировался и после мы уже выпустим утку-лысуху», — сказал Мишин.
По его словам, большинству птиц в реабилитационном центре для птиц требуется восстановление после огнестрельных ранений.
Руководитель проекта отметил, что всех птиц в орнитарий приносят люди, которые находят раненых пернатых либо на дорогах, либо в лесах и полях.
РИАМО: последние новости
300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы раздадут самым активным москвичам Пожар произошел на территории банного комплекса в Подмосковье Пассажирская водная навигация откроется в Подмосковье 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США378
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы102
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе279
ЦБ резко повысил курс доллара73
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение