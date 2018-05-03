В столичном парке «Сокольники» после реабилитации выпустят канюка и чайку 13 мая

Канюка, чайку и утку-лысуху выпустят 13 мая в столичном парке «Сокольники» после курса реабилитации, сообщил РИАМО руководитель проекта «Орнитарий» в парке Вадим Мишин.

«У нас в «Скольниках» 13 мая будет мероприятие «Угнездись в парке». После него мы пойдем на Золотой пруд, где выпустим чайку. Перед этим мы планируем выпустить канюка, который полностью реабилитировался и после мы уже выпустим утку-лысуху», — сказал Мишин.

По его словам, большинству птиц в реабилитационном центре для птиц требуется восстановление после огнестрельных ранений.

Руководитель проекта отметил, что всех птиц в орнитарий приносят люди, которые находят раненых пернатых либо на дорогах, либо в лесах и полях.