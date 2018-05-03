«Убойный калибр» в подарок. Ямальцы поздравили с юбилеем военнослужащих в Курганской области

Представители Ямала приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования 232-й «Пражской» Краснознаменной ордена Суворова второй степени реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной в поселке Плановый Курганской области

Глава города Муравленко Александр Подорога поздравил военнослужащих части с юбилеем. Подарком от муниципалитета стало издание книги — исторического очерка к 75-летию артиллерийской бригады «Убойный калибр». Со словами поздравления также выступила руководитель представительства ЯНАО в Курганской области Елена Рудовская . Она вручила военнослужащим бригады сертификат и копию Знамени Победы, изготовленную ветеранами округа. Командование организовало для ямальской делегации экскурсию по территории части и встречу за чашкой чая с солдатами, призванными на срочную службу из округа, — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист первой категории представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова.

Напомним, в 2017 году город Муравленко и войсковая часть 31643 в поселке Плановый Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, культурному воспитанию и спортивному развитию военнослужащих и допризывной молодежи, а также об укреплении шефских связей.