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«Убойный калибр» в подарок. Ямальцы поздравили с юбилеем военнослужащих в Курганской области
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«Убойный калибр» в подарок. Ямальцы поздравили с юбилеем военнослужащих в Курганской области 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Представители Ямала приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования 232-й «Пражской» Краснознаменной ордена Суворова второй степени реактивной артиллерийской бригады, дислоцированной в поселке Плановый Курганской области.
Глава города Муравленко Александр Подорога поздравил военнослужащих части с юбилеем. Подарком от муниципалитета стало издание книги — исторического очерка к 75-летию артиллерийской бригады «Убойный калибр». Со словами поздравления также выступила руководитель представительства ЯНАО в Курганской области Елена Рудовская. Она вручила военнослужащим бригады сертификат и копию Знамени Победы, изготовленную ветеранами округа. Командование организовало для ямальской делегации экскурсию по территории части и встречу за чашкой чая с солдатами, призванными на срочную службу из округа, — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист первой категории представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова.
Напомним, в 2017 году город Муравленко и войсковая часть 31643 в поселке Плановый Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, культурному воспитанию и спортивному развитию военнослужащих и допризывной молодежи, а также об укреплении шефских связей.
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