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Открытие станции «Стрелка» отложили на месяц и сделали вид, что так и было
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Открытие станции «Стрелка» отложили на месяц и сделали вид, что так и было 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— К 30 апреля была задача закончить определенную совокупность строительно-монтажных работ и выполнить их в соответствии с графиком. То есть я ставил задачу к этой дате обеспечить готовность верхнего строения путей и основных станционных помещений, она была выполнена, мы пустили поезд, — пояснил Глеб Сергеевич. — Если говорить про объемы производства в соответствии с договором — объем законченных работ по факту составляет 98%.
Он добавил, что до запуска станции нужно проверить все системы безопасности, получить заключение о соответствии и акт ввода в эксплуатацию.
— Оформление документов займет ближайшие недели. В моем представлении — никаких рисков для того, чтобы 30 мая уже запустить станцию, нет, — заявил Глеб Никитин.
Пробный запуск поезда — необходимый этап перед сдачей в эксплуатацию новой станции и перегона метро, сообщает пресс-служба правительства. Таких запусков было как минимум два. В ночь на 19 апреля первый поезд встречали строители и сотрудники метрополитена, а через сутки на станцию «Стрелка» на тестовом поезде приехал Глеб Никитин. Дорога в тоннеле заняла около четырех минут — это «тестовая» скорость. В обычном режиме пассажиры смогут доехать из Мещерского микрорайона до Московского вокзала быстрее.
Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на имя для первого поезда, который прибудет на станцию «Стрелка». Голосование проходило в том числе и на сайте NN.ru. Нижегородцы придумали немало ярких и остроумных названий. В результате большинство нижегородцев выбрали имя «Стрелка».
Между тем утром 30 апреля станция появилась на Яндекс. Картах, но потом также стремительно пропала оттуда. О том, что не удастся закончить строительство к запланированному сроку сомневались и сами рабочие. Журналистам приходится довольствоваться слухами, так как после нескольких публичных скандалов и возбуждения уголовного дела, связанного с хищением 40 миллионов рублей, их практически перестали пускать на стройплощадку.
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