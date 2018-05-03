Регионы получат 870 млн рублей на создание детских технопарков «Кванториум»

Межбюджетные трансферты на создание детских технопарков «Кванториум» в размере 870 млн рублей направят 12 субъектам Федерации. Соответствующий пакет документов размещён в четверг на сайте кабмина.

Цель этих шагов — достижение к концу текущего года плановых показателей приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования» в части создания детских технопарков, увеличение количества обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития страны.

В частности, постановлением Правительства от 28 апреля Минобрнауки выделены бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей на реализацию Национальной технологической инициативы.

Из названного числа 870 млн рублей направят 12 регионам в качестве межбюджетных трансфертов для создания детских технопарков и ещё 130 млн рублей — на организационно-техническое обеспечение таких проектов.

Также кабмин утвердил Правила предоставления и распределения трансфертов в 2018 году. Трансферты будут предоставляться по результатам проводимого Минобрнауки России отбора на основании заявок субъектов Федерации.

Документ также предусматривает, что планируемое число детей в каждом создаваемом детском технопарке составит не менее 800 человек на постоянной основе и около трёх тысяч участников различных мероприятий.

В марте текущего года в башкирском моногороде Благовещенске заработал первый в стране кванториум, где дети в возрасте от шести до 18 лет могут освоить промышленные технологии, инженерное прототипирование, лазерные и аддитивные технологии. Также у ребят имеется возможность изучать материалы на микро— и наноуровнях и заниматься моделированием.