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На работы по комплексной малоэтажной застройке в Кошках выделят 265 млн рублей
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На работы по комплексной малоэтажной застройке в Кошках выделят 265 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Согласно аукционной документации, квартал комплексной малоэтажной застройки размещается на 198 земельных участках площадью: 79 участков по улице Самаркина, 61 — по ул. Юмашева и 58 — по ул. Аэродромной.
Подрядчик должен будет до 1 декабря 2019 г. устроить фундаменты и основания, устроить наружные электросети и линии связи, сети канализации, водо-, тепло— и газоснабжения, а также дорожную одежду автодорог, переходы сетей и трубопроводов, благоустроить территорию.
На это выделят 265,5 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а также из бюджета сельского поселения.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 14 мая. Итоги подведут 24 мая.
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