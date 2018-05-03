На работы по комплексной малоэтажной застройке в Кошках выделят 265 млн рублей

Согласно аукционной документации, квартал комплексной малоэтажной застройки размещается на 198 земельных участках площадью: 79 участков по улице Самаркина, 61 — по ул. Юмашева и 58 — по ул. Аэродромной.

Подрядчик должен будет до 1 декабря 2019 г. устроить фундаменты и основания, устроить наружные электросети и линии связи, сети канализации, водо-, тепло— и газоснабжения, а также дорожную одежду автодорог, переходы сетей и трубопроводов, благоустроить территорию.

На это выделят 265,5 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а также из бюджета сельского поселения.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 14 мая. Итоги подведут 24 мая.