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Год спустя: в Ялте на месте снесенного комплекса «Еда» уложили плитку
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Год спустя: в Ялте на месте снесенного комплекса «Еда» уложили плитку 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. На набережной Ялты в преддверии курортного сезона полностью уложили плитку на месте снесенного два года назад комплекса «Еда». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации курорта.
Как уточняют в мэрии, второй этап замороженных ранее работ выполнен за деньги инвесторов.
На набережной Ялты уложили недостающую плитку на месте снесенного комплекса «Еда»
"Очень приятно, что местные инвесторы готовы помогать своему родному городу. Радостно осознавать, что в Ялте живут подобные меценаты", — отметил первый заместитель главы администрации города Ялта, временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Алексей Челпанов.
Кроме того, за деньги предпринимателей на скамейках, расположенных на нижней набережной Ялты, заменили деревянные рейки.
Отреставрированные скамейки на набережной Ялты
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 2016 году суд принял решение о демонтаже комплекса «Еда». После отключения коммуникаций силами коммунальных предприятий, на балансе которых находился комплекс, владельцы магазинов собственными силами разбирали мелкие конструкции. Второго ноября к демонтажу приступила тяжелая техника, и комплекс полностью снесли.
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