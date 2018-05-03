Главный геолог «Роснефти» выступил на конференции в честь 70-летия тюменской геологии

Геология по-прежнему является надежным фундаментом для российской нефтегазовой отрасли, заявил вице-президент — главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев . Он отметил, что за последние десять лет в стране ежегодно уровень замещения запасов углеводородов достигает более ста процентов. При этом прирост запасов в первую очередь обеспечивается растущим объемом геологоразведочных работ.

«Современные технологии сегодня — совершенно другого уровня. До 30 процентов прироста обеспечивается за счет эксплуатационного бурения. Это положительный эффект от технологий, которые сегодня реализуют нефтегазовые компании. Они позволяют изучать объекты, которые ранее считались неперспективными», — заметил главный геолог «Роснефти».

Ключевую роль геология сыграла и в истории Уватского проекта, считает первый заместитель генерального директора «РН-Уватнефтегаз» — главный инженер Дмитрий Седов . За четырнадцать лет на территории проекта открыли двадцать пять месторождений, прирост извлекаемых запасов нефти составляет 260 миллионов тонн. В 2017 году «Уватнефтегаз» построил тринадцать поисковых и разведочных скважин, охватил 3D-сейсмикой более тысячи квадратных километров.

«За последние четыре-пять лет объем разведки серьезно вырос, — рассказал Дмитрий Седов. — 13 скважин в год — это достаточно большая цифра, учитывая наши условия: бездорожье, непроходимые болота. Юг Тюменской области — это не Ямал, зимники доступны недолго. В этом уникальность Уватского проекта — за короткий срок мы выполняем большой объем работ».

Деятельность в 2017 году действительно дала хорошие результаты, подтверждает и.о. главного геолога «РН-Уватнефтегаз» Александр Кулик : открыли три новых месторождения с общим объемом извлекаемых запасов около 6,3 миллиона тонн, выполнили план по приросту запасов — он составил 18 миллионов тонн, а благодаря двукратному приросту запасов добились хорошего показателя восполнения добычи. «На перспективу мы сохраняем набранный темп работ», — отметил Александр Кулик.