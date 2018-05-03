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Жители Орла определились с местом памятника героям-разведчикам
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Жители Орла определились с местом памятника героям-разведчикам 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В областном центе завершилось голосование вопросу установки бюстов героям-разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову, сообщает пресс-служба администрации города.
Для установки памятника было предложено две территории: бульвар Победы и сквер Танкистов. Большинство голосов жители Орла отдали бульвару Победы. За него свои голоса отдали 286 человек, что составило 76,1%. За сквер Танкистов проголосовали 90 орловцев. Всего в опросе приняли участие 376 человек.
В пресс-службе уточнили, что следующим шагом перед установкой станут общественные слушания, а за тем итоговое заседание градостроительного совета Орловской области. Окончательное решение будет принято по результатам опроса и слушаний.
Напомним, бюсты героям будут установлены по инициативе Орловской региональной общественной организации «Молодежное поисковое объединение „Огненная дуга“ при поддержке правительства региона. Герои-разведчики Иван Санько и Василий Образцов 5 августа 1943 года водрузили победное Красное знамя на дом№5 на площади Мира.
Бюсты будут изготовлены из бронзы, и водружены на гранитные постаменты. Высота бюста с постаментом и подиумом составит порядка 2,6 м.
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