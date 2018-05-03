В Волгограде состоится автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой победы»

4 мая в Волгограде состоится автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой победы», приуроченный к 73 годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном управлении Росгвардии, в мероприятии участвуют подшефные классы ОМОНа и представители комитета молодежной политики администрации Советского района. Стартуют участники на Лысой горе и далее двигаются по маршруту — площадь воинов 10-й дивизии НКВД — катер «Гаситель» — Михаил Паникаха, мемориал — остров Людникова. Конечный пункт — площадь Дзержинского. Автопробег Росгвардии проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации малоизвестных исторических мест. Начало мероприятия в 10.00.