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В Волгограде состоится автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой победы»
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В Волгограде состоится автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой победы» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
4 мая в Волгограде состоится автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой победы», приуроченный к 73 годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном управлении Росгвардии, в мероприятии участвуют подшефные классы ОМОНа и представители комитета молодежной политики администрации Советского района. Стартуют участники на Лысой горе и далее двигаются по маршруту — площадь воинов 10-й дивизии НКВД — катер «Гаситель» — Михаил Паникаха, мемориал — остров Людникова. Конечный пункт — площадь Дзержинского. Автопробег Росгвардии проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации малоизвестных исторических мест. Начало мероприятия в 10.00.
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