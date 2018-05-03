Получасовая погоня американских полицейских за преступником попала на видео

Остросюжетная история произошла 2 мая в Канзас-Сити: к владельцу внедорожника подошел грабитель и, угрожая пистолетом, угнал автомобиль. Спустя полчаса, когда потерпевший давал показания сотрудникам органов правопорядка, злоумышленник зачем-то вернулся на место преступления. Кадры погони, последовавшей за этими событиями, были сняты беспилотным летательным аппаратом.

Почти 30 минут беглец за рулем похищенного внедорожника спасался от преследовавших его стражей закона по тротуарам, газонам и парку. Представитель департамента полиции Канзас-Сити прокомментировал эти события так: «Подозреваемый гнал напропалую и ставил под угрозу множество жизней».

В конце концов угонщик выпрыгнул из двигающегося автомобиля и попытался сбежать, однако споткнулся, растянулся на земле и тут же был пойман. При задержании к нему, как видно на кадрах, была применена сила, так что прокурор Канзас-Сити Кит Катлер, комментируя этот момент, отметил, что о правомерности действий стражей порядка можно будет говорить только после анализа звука, который записывают нательные камеры полицейских.

"Офицеры могли требовать от подозреваемого заложить руки за спину и использовать удары, чтобы заставить его подчиниться", — отметил он.

Полицейский департамент Канзас-Сити за последние шесть лет потратил почти 6 миллионов долларов на урегулирование судебных исков, связанных с неправомерным применением силы. Однако начальник полиции города Рик Смит неоднократно заявлял, что у его подчиненных подобной проблемы не существует.