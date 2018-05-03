«Нужно менять взгляд на некоторые вещи»: Песошин о назначении Аюповой главой минкульта РТ 

Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу нового министра культуры РТ Ираду Аюпову. Песошин заявил, что у него нет сомнений в будущей эффективности работы министерства под управлением Аюповой. «Наверное, нужно вносить какие-то коррективы, изменить взгляд на некоторые вещи, — сказал премьер. — Хочу пожелать вам успешной работы». Напомним, указ о назначении Ирады Аюповой был подписан в четверг, 3 мая президентом РТ Рустамом Миннихановым. Ранее Аюпова замещала должность председателя государственного комитета РТ по архивному делу. В министерстве она сменила Айрата Сибагатуллина, который сегодня работает исполнительным директором ТНВ.