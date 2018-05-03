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Проекты 13 малых городов Среднего Урала представлены к участию во Всероссийском конкурсе благоустройства
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Проекты 13 малых городов Среднего Урала представлены к участию во Всероссийском конкурсе благоустройства 

Информационный портал Свердловской области 19 минут назад
Муниципалитеты Свердловской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В борьбу за федеральные гранты, организованные среди малых городов и исторических поселений страны, вступят 13 уральских территорий. Их заявки уже прошли через общественные слушания, выдержали экзамен на региональном уровне и направлены для рассмотрения в Минстрой РФ. Кто станет победителем и получит дополнительные средства на благоустройство, станет известно уже в мае.
Участие во Всероссийском конкурсе примут: аллея Победы в Асбесте, Максимовский проспект в Краснотурьинске, Французский сад вокруг Покровского собора в Полевском, городской парк в Ирбите, исторический центр города с набережной городского пруда в Сысерти, ботанический памятник природы областного значения — городской парк культуры и отдыха в Кировграде, площадь Быкова в Нижней Салде и Введенская площадь в Верхних Сергах, набережные в Верхней Туре, Бисерти и Волчанске, городская площадь с мостом через реку Заставка в Нижних Сергах и Центральная площадь в Верхотурье.
Напомним, на дополнительную поддержку малых городов из федерального бюджета в 2018 году выделено пять миллиардов рублей. Это решение принято в марте текущего года и направлено на исполнение поручений Президента России Владимира Путина по итогам встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений, прошедшей 17 января в подмосковном городе Коломна.
В соответствии с постановлением правительства (http://government.ru/docs/31622/), гранты будут распределены между 60 городами с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения. Отбор проектов будет осуществляться федеральной комиссией под председательством министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. При рассмотрении заявок будет учитываться экономический и социальный эффект от реализации проекта, степень вовлечения в него жителей, востребованность с точки зрения развития и идентификации территории, а также сохранения ее исторического и культурного наследия.
Победившие в конкурсе исторические поселения получат из федерального бюджета по 50 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности населения, от 30 до 100 миллионов рублей.
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