На матч «Крылья Советов» — «Кубнь» можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае

В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч на новом стадионе «Самара Арена» — «Крылья Советов» — «Кубань». Для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.

Автобусный маршрут S1 «Аэропорт — площадь Революции» Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — Ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Вецека — площадь Революции. Промежуточные остановочные пункты: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.

Автобусный маршрут S1к «Аэропорт — Стадион» Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион.

Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ Мега) — Стадион — Самарская площадь)» Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион — Московское шоссе — проспект Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда». Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке «Самарская площадь».

Автобусный маршрут S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ Мега) — Стадион» Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ Южная перехватывающая парковка (ТЦ Амбар) — Стадион» Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион. Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д вокзал — Стадион» Движение: Ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион. Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S7 «Стадион фан-зона (Площадь Славы)» Движение: Стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна. Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча. Проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S3, S7, и в трамвайном маршруте S5 — бесплатный.

Обращаем внимание, что 6 мая на период работы трамвайного маршрута S5 с 11:00 до 23:00 будет изменено движение по трамвайным маршрутам 11-й, 12-й — будут следовать до Северного трамвайного депо, 13-й до Дома печати, 4-й, 23-ий будут следовать по маршруту Дом печати — ул. Тухачевского, 24-й, 25-й будут следовать до 15-го микрорайона.

Движение трамвайных маршрутов 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 будет приостановлено.