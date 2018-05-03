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Трамп удалил девять твитов, пытаясь правильно написать слово «повестка»
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Трамп удалил девять твитов, пытаясь правильно написать слово «повестка» 

ИноСМИ 25 минут назад
Фото: ИноСМИ
В среду утром Дональд Трамп удалил девять твитов, безуспешно пытаясь правильно написать слово «повестка», что подтвердил источник в Белом доме.
По словам данного источника, Трамп более часа яростно пытался написать этот юридический термин в соответствии с нормами правописания, после чего с отвращением отказался от своих попыток.
«Я никогда не видел его в такой ярости, — сказал этот источник. — Слово «повестка» он ненавидит гораздо больше, чем Агентство по охране окружающей среды ненавидит словосочетание «климатические изменения»».
Ранее Трамп приходил в замешательство, пытаясь написать такие слова как «вот» и «где», и теперь считает, что слово «повестка» его прикончит, заявил источник.
Выступая утром перед репортерами, Трамп назвал слово «повестка» омерзительным и сказал, что оно относится к нему «очень несправедливо». Однако президент все же не стал угрожать ему увольнением из словаря.
Энди Боровиц (Andy Borowitz) — юморист, автор книги «50 самых смешных американских писателей» («The 50 Funniest American Writers»), которая стала бестселлером. Он с 1998 года пишет для издания «Нью-Йоркер».
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