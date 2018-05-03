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В Октябрьском районе до конца лета благоустроят 13 дворов
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В Октябрьском районе до конца лета благоустроят 13 дворов 

Волга Ньюс 28 минут назад
Согласно аукционной документации, до конца августа подрядчик проведет озеленение и установит детские игровые комплексы в дворах по следующим адресам:
ул. Ново-Садовая, 181;
пр. Ленина, 6;
ул. Революционная, 79;
пр. Ленина, 2;
ул. Ерошевского, 76,78;
ул. Циолковского, 1а;
ул. Гагарина, 6;
ул. Гагарина, 12,14;
пр. Масленникова, 25;
ул. Осипенко, 38;
ул. Саранская, 13;
ул. Панова, 33;
ул. Осипенко, 18.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 15,1 млн рублей.
Подрядчика должны определить 21 мая.
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