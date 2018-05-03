В Октябрьском районе до конца лета благоустроят 13 дворов

Согласно аукционной документации, до конца августа подрядчик проведет озеленение и установит детские игровые комплексы в дворах по следующим адресам:

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