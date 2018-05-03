Опубликованы кадры операции по задержанию убившего 58 человек стрелка из Лас-Вегаса

В результате крупнейшей по количеству жертв атаки в истории США погибли 58 человек.

Полиция Лас-Вегаса обнародовала кадры, снятые нательными камерами офицеров, которые первыми вошли в гостиничный номер Стивена Пэддока , открывшего огонь по гостям музыкального фестиваля 2 октября.

На опубликованном видео запечатлен момент, когда полиция только пытается зайти в комнату Пэддока, дверь в которое преступник заблокировал с помощью тележки для обслуживания номеров. Офицеры устанавливают взрывчатку, чтобы подорвать дверь. Также есть кадры обыска в комнате, где было обнаружено тело стрелка.

В результате стрельбы, которую Пэддок вел с 32-го этажа своего номера в отеле Mandalay Bay, погибли 58 человек, еще 527 получили ранения.

64-летний преступник покончил с собой до приезда полиции и не оставил предсмертной записки, поэтому его мотивы до сих пор неизвестны.