Ещё
Опубликованы кадры операции по задержанию убившего 58 человек стрелка из Лас-Вегаса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы кадры операции по задержанию убившего 58 человек стрелка из Лас-Вегаса 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате крупнейшей по количеству жертв атаки в истории США погибли 58 человек.
Полиция Лас-Вегаса обнародовала кадры, снятые нательными камерами офицеров, которые первыми вошли в гостиничный номер Стивена Пэддока, открывшего огонь по гостям музыкального фестиваля 2 октября.
На опубликованном видео запечатлен момент, когда полиция только пытается зайти в комнату Пэддока, дверь в которое преступник заблокировал с помощью тележки для обслуживания номеров. Офицеры устанавливают взрывчатку, чтобы подорвать дверь. Также есть кадры обыска в комнате, где было обнаружено тело стрелка.
В результате стрельбы, которую Пэддок вел с 32-го этажа своего номера в отеле Mandalay Bay, погибли 58 человек, еще 527 получили ранения.
64-летний преступник покончил с собой до приезда полиции и не оставил предсмертной записки, поэтому его мотивы до сих пор неизвестны.
ТК «Звезда»: последние новости
КВЦ «Патриот» присоединился к патриотической акции «Георгиевская ленточка» На Украине пожаловались на досмотр судов в Керченском проливе Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы80
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов258
Полномочия Медведева передадут Кудрину1014
В Сирии разбился российский истребитель447
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка119
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение