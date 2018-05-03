Уральские предприниматели станут героями фотопроекта 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства собирает заявки от представителей малого бизнеса региона для участия в фотопроекте «Слово — бизнесу». Бизнесмены станут героями фотовыставки ко Дню российского предпринимательства.
Идея фотопроекта — сделать фотоистории из жизни бизнесменов, задача — показать тех, кто помогает развивать экономику региона. Фотографии станут частью передвижной фотовыставки на разных площадках области. Кроме этого, все работы будут размещены в специальном разделе официального портала малого и среднего предпринимательства Свердловской области www.66msp.ru.
«Фотовыставку ко Дню российского предпринимательства мы организуем четвертый год подряд. Особенностью станет то, что мы не сами выбираем героев, а приглашаем предпринимателей подавать заявки. Размер и сфера деятельности компании не имеют значения. Мы постараемся сделать фотографии максимального количества компаний», — прокомментировал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.
Открытие фотовыставки состоится в конце мая в Екатеринбурге в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства.
Все, что нужно предпринимателям для участия в фотопроекте — подать с 3 по 11 мая заявку на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в разделе «Мероприятия». После подачи заявки для самых интересных проектов областным фондом поддержки предпринимательства будет организована бесплатная фотосессия, работы которой станут частью фотовыставки.
Напомним, по данным Федеральной налоговой службы, Свердловская область занимает пятое место в РФ по количеству малых и средних предприятий. Всего на 10 апреля 2018 года у нас в регионе зарегистрированы 207 245 субъектов малого и среднего предпринимательства.