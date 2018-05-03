Уральские предприниматели станут героями фотопроекта

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства собирает заявки от представителей малого бизнеса региона для участия в фотопроекте «Слово — бизнесу». Бизнесмены станут героями фотовыставки ко Дню российского предпринимательства.

Идея фотопроекта — сделать фотоистории из жизни бизнесменов, задача — показать тех, кто помогает развивать экономику региона. Фотографии станут частью передвижной фотовыставки на разных площадках области. Кроме этого, все работы будут размещены в специальном разделе официального портала малого и среднего предпринимательства Свердловской области www.66msp.ru.

«Фотовыставку ко Дню российского предпринимательства мы организуем четвертый год подряд. Особенностью станет то, что мы не сами выбираем героев, а приглашаем предпринимателей подавать заявки. Размер и сфера деятельности компании не имеют значения. Мы постараемся сделать фотографии максимального количества компаний», — прокомментировал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян

Открытие фотовыставки состоится в конце мая в Екатеринбурге в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства.

Все, что нужно предпринимателям для участия в фотопроекте — подать с 3 по 11 мая заявку на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в разделе «Мероприятия». После подачи заявки для самых интересных проектов областным фондом поддержки предпринимательства будет организована бесплатная фотосессия, работы которой станут частью фотовыставки.