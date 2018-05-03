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Жителей Уфы призвали помочь городу получить «Аллею Славы»
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Жителей Уфы призвали помочь городу получить «Аллею Славы» 

АиФ-Уфа 31 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
«Поможем Уфе одержать победу в экологической акции „Аллея Славы“, — с таким призванием обратилась городская мэрия к уфимцам.
До конца голосования по бесплатной высадке деревьев „Аллея Славы“ осталось мало времени. Уфа сейчас находится на пятом месте, а для победы нужно попасть в тройку.
Напомним, в прошлом году более 64 тысяч уфимцев приняли активное участие в голосовании и первая „Аллея Славы“ из 600 зеленых насаждений „выросла“ в центре Уфы.
Чтобы новая аллея появилась в нашем городе, необходимо проголосовать на сайте за столицу республики. Акция приурочена ко Дню Победы.
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