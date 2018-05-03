Жителей Уфы призвали помочь городу получить «Аллею Славы»

«Поможем Уфе одержать победу в экологической акции „Аллея Славы“, — с таким призванием обратилась городская мэрия к уфимцам.

До конца голосования по бесплатной высадке деревьев „Аллея Славы“ осталось мало времени. Уфа сейчас находится на пятом месте, а для победы нужно попасть в тройку.

Напомним, в прошлом году более 64 тысяч уфимцев приняли активное участие в голосовании и первая „Аллея Славы“ из 600 зеленых насаждений „выросла“ в центре Уфы.

Чтобы новая аллея появилась в нашем городе, необходимо проголосовать на сайте за столицу республики. Акция приурочена ко Дню Победы.